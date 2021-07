Poids lourds : Le prochain combat de Tony Yoka organisé à Roland-Garros

. @TonyYoka va faire parler son coup droit 🎾🥊

Milas de retour après quasiment deux ans d’inactivité

Tony Yoka va remonter sur le ring dans quelques semaines. Alors qu’il est invaincu depuis le début de sa carrière professionnelle en juin 2017, le champion olympique des super-lourds à Rio s’apprête à disputer son onzième combat, le premier depuis le mois de mars dernier. Restant sur une victoire par abandon Joël Tambwe Djeko dans la douzième et dernière reprise et désormais détenteur de la ceinture de champion de l’Union Européenne des poids lourds, Tony Yoka retrouvera le public parisien le 10 septembre prochain après s’être installé à la H Arena de Nantes pour ses deux derniers combats, dont une victoire à l’unanimité des juges face à l’Allemand Christian Hammer. Comme un avant-goût des tournois de boxe des Jeux Olympiques de Paris en 2024, c’est sur un ring installé dans le Court Philippe-Chatrier, à Roland-Garros, que Tony Yoka remettra les gants.Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Tony Yoka assure que le choix de ce lieu particulier cadre avec ses aspirations. « J’ai toujours voulu sortir la boxe de son cadre habituel, a ainsi confié le boxeur français. Roland-Garros, c’est mythique et on va toucher un autre public. » Ce dernier ne s’interdit pas de viser plus grand dans les années à venir : « Le Stade de France ! Ce serait magnifique, un combat pour une ceinture mondiale dans ce stade, ce serait beau. » Avant cela, le chemin d’un championnat du monde passera par un duel face au boxeur croate Petar Milas. Professionnel depuis décembre 2015, le natif de Split va mettre un terme à une inactivité longue de quasiment deux ans. En effet, invaincu en quinze combats dont onze succès par KO, Petar Milas n’a plus foulé un ring depuis le 26 octobre 2019 et une victoire par décision unanime des trois juges face au Sud-Africain Johnny Muller lors d’un combat organisé à Tiergarten. Habitué à boxer en Allemagne depuis 2017, le Croate va se produire devant le public français pour la première fois de sa carrière.