Poids lourds : Le combat Joshua – Pulev reporté

Le Tottenham Hotspur Stadium de Londres devait accueillir son premier gala de boxe le 20 juin prochain, avec pour affiche principale le combat entre Anthony Joshua (30 ans), champion du monde WBA, IBF et WBO des poids lourds, et le Bulgare Kubrat Pulev (38 ans), vainqueur de 29 de ses 30 combats. Mais le combat n’aura pas lieu en juin, en raison de la pandémie de coronavirus, qui fait que le stade de Tottenham sera certainement occupé fin juin, si le championnat anglais de football peut reprendre (il est suspendu jusqu’au 30 avril pour le moment) et aller à son terme. « Il est impossible que le combat ait lieu le 20 juin, bien que je sois prêt. Il aura lieu quelques mois plus tard, peut-être vers la fin de l'année », a déclaré Pulev ce jeudi.

Déjà un report en 2017...

Les deux hommes auraient déjà dû s’affronter en octobre 2017 au Principality Stadium de Cardiff, mais Pulev avait renoncé en raison d’une blessure à l‘épaule. En cas de victoire cette année, Joshua pourrait ensuite défier son compatriote Tyson Fury, champion du monde WBC des lourds, pour unifier des quatre ceintures.