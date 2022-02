Poids lourds : Fury combattra Whyte en avril

Il ne lui restait que quelques heures avant la date limite, mais Dillian Whyte a fini par apposer sa signature. Le boxeur britannique de 33 ans affrontera bel et bien son compatriote Tyson Furry (33 ans également) pour la ceinture WBC des poids lourds, le 23 avril prochain, très probablement dans le stade de Wembley. « Dillian Whyte a signé son contrat pour 8 millions de dollars, quelle surprise !, a ironisé Fury sur les réseaux sociaux. C’est un idiot absolu. Il a signé pour le plus gros salaire qu’il obtiendra de sa vie, est-ce que ça devrait vraiment être un sujet de discussion ? ». Dillian Whyte, né en Jamaïque et arrivé au Royaume-Uni à 12 ans et connu pour être l’un des papas les plus jeunes du monde (il avait 13 ans quand son premier enfant est né), a remporté 28 de ses 30 combats, dont 19 avant la limite. Son dernier combat remonte à mars 2021, lorsqu’il avait pris sa revanche sur Alexander Povetkin en le mettant KO à Gibraltar, sept mois après avoir été mis KO par le Ruse à Brentwood en Angleterre.

Fury toujours invaincu

Fury, quant à lui, a un bilan de 31 victoires (22 avant la limite) et un nul (contre Deontay Wilder en décembre 2018). Il reste sur deux victoires contre Wilder en février 2020 et octobre 2021 à Las Vegas, où il avait alors conservé sa ceinture WBC. La Fédération lui avait ensuite imposé Dillian Whyte comme challenger officiel, et une nouvelle ceinture, aux couleurs du drapeau britannique, a d’ailleurs été créée pour ce combat très attendu. Fury devait gagner 27 millions de dollars pour ce combat, et le vainqueur empochera 4,2 millions de dollars supplémentaires. Le mois dernier, des rumeurs avaient fait état d’un possible combat entre Tyson Fury et l’Ukrainien Oleksander Usyk (champion du monde WBA, IBF et WBO depuis sa victoire sur Anthony Joshua en septembre 2021) pour une unification des ceintures. Ce n'est peut-être que partie remise, si Fury bat White en avril prochain.