MMA : McGregor battu par KO pour son retour !

Une belle en vue entre McGregor et Poirier ?



“We will do it again.”

Dustin and Conor share one final word on Fight Island. #UFC257 pic.twitter.com/DUyIvQbz6E



— UFC (@ufc) January 24, 2021

Le premier combat depuis un an pour la superstar des arts martiaux mixtes (MMA) ne s'est pas du tout passé comme l'Irlandais l'avait imaginé. Pour son grand retour dans un octogone, dimanche à Abu Dhabi,Surpris sur une terrible gauche de l'Américain en conclusion d'une rafale de coups portés sur McGregor, alors acculé contre les cordes sans pouvoir faire autre chose que de subir la pluie de frappes de Poirier,Lors de cet affrontement qui a permis au combattant américain de 32 ans de prendre sa revanche après sa défaite expéditive de 2014, l'Irlandais n'a de toute façon pratiquement jamais existé. Méconnaissable par rapport à ce premier match, qui l'avait vu mettre à son tour Poirier KO - après seulement 109 secondes à l'époque - « The Notorious » a été mis à mal d'entrée par Poirier.Ce dernier a amené tout de suite le natif de Dublin au sol. Il l'a ensuite travaillé au pied, avec une série de low-kicks qui n'a pas semblé du goût de celui qui était une nouvelle fois sorti de sa retraite après avoir pourtant assuré qu'il raccrochait cette fois définitivement. Finalement cueilli sur cet enchaînement d'une violence sans nom sorti des gants de Poirier,, confiant au passage que « c'est dur de rester inactif aussi longtemps ».A entendre les déclarations à chaud de l'homme qui a révolutionné le MMA,« Je vais me dépoussiérer et revenir parce que c'est ce que je fais toujours. » Comme un air de belle avant l'heure, d'autant que Poirier allait dans ce sens lui aussi après son succès. « Nous sommes à 1-1 et peut-être que nous devrons remettre ça ! » Leurs fans n'attendent que ça !