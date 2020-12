Mayweather et W.Klitschko au Hall of Fame

La classe 2021 du Hall of Fame de la boxe est prestigieuse ! Le nom des heureux élus a été dévoilé mardi, et on y trouve des célébrités, comme Floyd Mayweather et Wladimir Klitschko. L’Américain de 43 ans et l’Ukrainien de 44 ans font faire leur entrée lors d’une cérémonie qui se tiendra le deuxième week-end de juin, au Temple de la Renommée, qui se situe à Canastota dans l’Etat de New York. « C’est un très grand honneur d’être intronisé. Pendant ma carrière, j’ai tout donné pour la boxe et maintenant, j’accepte avec beaucoup d’humilité d’être reconnu pour un des plus prestigieux honneurs du sport », a réagi Mayweather, qui a été onze fois champion du monde dans cinq catégories de poids différentes, et qui n’a perdu aucun de ses 50 combats professionnels (dont 27 victoires avant la limite) entre 1996 et 2017. Après un dernier combat en septembre 2015 remporté face à Andre Berto pour les titres WBA et WBC des poids welters, il était remonté sur le ring en août 2017 contre la star du MMA Conor McGregor, qu’il avait mis KO.

53 KO pour W.Klitschko !

Wladimir Klitschko, quant à lui, a détenu six ceintures de champion du monde des poids lourds et a également remporté la médaille d’or lors des Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996. Il a disputé 69 combats professionnels entre 1996 et 2017, pour un bilan de 64 victoires (dont 53 par KO) et 5 défaites (dont 4 par KO). Mais sa carrière s’est terminée par deux défaites, contre Tyson Fury en 2015 et Anthony Joshua en 2017. Les boxeurs et boxeuses Andre Ward, Ann Wolfe, Marian Trimiar, Davey Moore et Jackie Tonawanda font également partie de cette classe 2021, tout comme la médecin Margaret Goodman, le soigneur Freddie Brown, la gérante et entraîneuse Jackie McCoy, le journaliste George Kimball et le dirigeant de télévision Jay Larkin. Les heureux élus de la classe 2020 (dont Bernard Hopkins) seront également intronisés en 2021, car la cérémonie de juin dernier n’avait pas pu se tenir en raison de la pandémie de coronavirus.