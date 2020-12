Lourds : Yoka affrontera finalement Djeko

Djeko, « à la dimension de Yoka » ?

Tony Yoka (28 ans) s'était retrouvé sans adversaire, il connaît son remplaçant depuis mercredi.Une information révélée par nos confères de L'Equipe en milieu de journée.A condition évidemment pour Jérôme Abiteboul, le promoteur de Yoka, et son homologue belge en charge des intérêts de Djeko de s'entendre sur le montant de la bourse. Auquel cas, le champion olympique de Rio en sera quitte pour se trouver encore un nouvel adversaire. « Je vais entrer en contact avec les Belges pour présenter le Championnat le 28 février à Nantes », peut uniquement assurer Abiteboul pour le moment. Difficile de lui donner tort, sachant qu', beaucoup plus jeune (25 ans) que Djeko. Précisément pour une histoire de bourse, dont le montant annoncé de 135 500 euros ne semblait pas lui convenir, Milas a finalement préféré renoncer.Dans un premier temps, c'est toutefois la blessure à la main droite de « l'Artiste », conséquence de sa dernière victoire, aux dépens du solide Allemand Christian Hammer qui avaitFinalement, pas de dernier combat en 2020 ni de Milas en face sur le ring pour le toujours invaincu Tony Yoka (9 victoires dont 7 avant la limite, 0 défaite), mais donc ce combat à venir (sauf nouveau désaccord) face à ce boxeur belge d'origine congolaise qui affiche 17 victoires, dont 8 avant la limite, 1 nul et 2 défaites aux points).(son dernier revers remonte à mai 2016), dont une victoire il y a deux ans face au Russe Valery Brudov, ex-champion du monde WBA par intérim des lourds légers. Dans L'Equipe, l'arbitre français Jérôme Lainé, qui avait arbitré le futur adversaire de Yoka en mai de l'année dernière, se souvient d'un « adversaire à la dimension de Yoka, musculeux, très grand, avec de grands segments, une belle boxe, qui est assez fuyant, bouge beaucoup, travaille beaucoup en remises, sait très bien esquiver ». Un adversaire qui pourrait poser « des difficultés » au Français.