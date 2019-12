Lourds-légers : Le Français Goulamirian conserve son titre mondial WBA

9⃣e round !

C'est fait ! @arsenferoz s'impose après l'arrêt du combat par le coin de Bejenaru !



➡️ https://t.co/L4zkzmVGk7 pic.twitter.com/MZIvyfI6iQ



— CANAL+ Boxe (@CanalplusBoxe) December 28, 2019

La boxe française est de nouveau à l'honneur. Ce samedi soir, à Marseille, Arsen Goulamirian a conservé sa ceinture de champion du monde WBA des lourds-légers.C'est le coin de celui-ci qui a alors signifié qu'il était préférable de stopper ce fameux combat. Goulamirian était donc bel et bien le plus fort, au moment de conserver son bien. Le boxeur d'origine arménienne est âgé de 32 ans.Celui-ci n'a pas tardé avant de remonter sur le ring, après. A cette occasion, il avait alors déjà défendu sa précieuse ceinture, pour la première fois, cette fois face à l'Australien Kane Watts. Ce n'était alors pas à Marseille, mais bel et bien à Bercy. Désormais, Arsen Goulamirian en est à 26 victoires, en autant de combats disputés, avec pas moins de 18 KO à son actif.