Lourds : Le combat Fury - Wilder le 24 juillet à Las Vegas ?

Tyson Fury et Deontay Wilder pourrait avoir trouvé une date et un lieu pour leur prochain combat de boxe, dans la catégorie des lourds. Pour rappel, c'est le jugement rendu par un tribunal qui contraint la tenue de ce duel. Une décision judiciaire qui n'avait pas manqué de faire beaucoup parler. Les deux hommes s'affronteraient pour la troisième fois, depuis le début de leur carrière. Un nouveau duel qui pourrait se tenir le samedi 24 juillet prochain, du côté de Las Vegas, selon les informations de Reuters. Quoi qu'il en soit, ce fameux combat doit absolument avoir lieu avant le mercredi 15 septembre prochain, pour éviter de devoir s'acquitter d'un énorme somme d'argent. C'est ainsi que la suite du programme des poids lourds, prévu cet été, s'apprête à être chamboulé. Tyson Fury aurait dû rencontrer Anthony Joshua, le samedi 14 août prochain, du côté de l'Arabie saoudite, pour l'unification des ceintures dans la catégorie, mais cette décision devrait contraindre les promoteurs des deux hommes à s'organiser.

Usyk, futur adversaire de Joshua ?

Il semblerait que ce fameux duel, annoncé seulement la veille de cette décision de justice, puisse difficilement se tenir. Le promoteur de Fury, à savoir Bob Arum, a d'ores et déjà confirmé à ESPN qu'il n'avait absolument pas l'intention de payer l'Américain Deontay Wilder afin qu'il renonce à ce dernier combat. Entre Fury et Wilder, le bilan est, pour le moment, d'un match nul et d'une victoire pour le Britannique, ce qui lui avait alors permis de s'emparer de la ceinture WBC. Arum a également précisé que son entreprise, à savoir Top Rank, avait d'ores et déjà réservé l'Allegiant Stadium à Las Vegas pour le samedi 24 juillet prochain. Par conséquent, de son côté, Anthony Joshua pourrait finalement affronter l'Ukrainien Oleksandr Usyk. Une nouvelle confirmée par Eddie Hearn, qui s'occupe justement de Joshua.