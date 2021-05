Lourds : Le choc entre Joshua et Fury se déroulera le 14 août en Arabie Saoudite

Un stade neuf construit pour le combat ?



Le coup de gong de ce choc tant attendu n'a pas encore retenti. Pourtant, la pression est montée d'un cran depuis jeudi et la prise de parole d'Eddie Hearn.Même si les deux camps doivent encore apposer leur signature sur le contrat officialisant l'endroit où se déroulera le combat ainsi que le jour auquel il aura lieu,« L’affaire est conclue », a assuré Hearn, invité par Sky Sports à en dire davantage sur ce choc de mammouths qui mettra aux prises deux Britanniques : l'un, Joshua (31 ans, 24 victoires, 1 défaite), en possession des ceintures mondiales IBF, WBO, IBO et WBA, et l'autre, Fury (32 ans, 30 victoires, 1 nul), qui détient, lui, uniquement à ce jour le titre WBC.A noter que, et que cela ne semble donc pas leur faire peur. « Ils veulent construire un nouveau stade pour l'occasion et veulent créer quelque chose de spécial. La dernière fois, ils avaient construit un stade de 18 000 places en sept semaines pour le combat contre Andy Ruiz Jr. Ils ont la possibilité d'organiser le combat en indoor, mais ils veulent impressionner le monde. » Enfin,« Vous allez voir un AJ différent cette fois-ci. Il est excité (...) il n'a jamais connu un environnement de trash-talk. Il a les crocs. Je suis sûr que ces deux-là échangent déjà des messages privés, se provoquent. Moi-même je reçois des messages de Fury, parfois sympathiques, parfois moins... (...) AJ va aller à la guerre contre Fury. Il prévoit de le démolir, et je pense qu'il va le faire. »