Lourds : Anthony Joshua a fait le travail

Pour espérer unifier les titres des lourds avec un duel avec Tyson Fury, Anthony Joshua avait besoin de réussir sa reprise ce samedi à Londres. Et il y est parvenu. L'Anglais s'est imposé par KO face à Kubrat Pulev. Au neuvième round d'un face-à-face maîtrisé, le champion olympique 2012 des lourds a envoyé son adversaire au tapis à deux reprises pour confirmer sa domination sur le combat.

Tout aurait pu s'arrêter au troisième round...

Avec ses ceintures IBF, WBA et WBO, sa taille et son allonge, le natif de Watford était le favori de son combat avec Kubrat Pulev. En gérant parfaitement la distance et en assénant plusieurs jabs bien sentis, Anthony Joshua est parfaitement rentré dans son combat face au Bulgare. Solide et clinique, l'Anglais a dicté le rythme du combat. A la troisième reprise, le boxeur de 31 ans a utilisé ses uppercuts pour mettre deux fois son adversaire au tapis. Le combat aurait pu s'arrêter là mais Pulev s'en est miraculeusement sorti. Et peu à peu, il est revenu dans le combat. En profitant de la gestion du champion, il a atteint sa cible avec plusieurs directs du gauche et surtout une droite à la fin du septième round. En vain. Sérieux, Joshua a retenu la leçon de sa défaite face à Andy Ruiz quand il a perdu ses ceintures après avoir mis le Mexicain au tapis. Même si le Britannique était un peu trop attentiste par moment, il a fait parler sa gestion de la distance pour user son adversaire et tenter de placer un nouvel uppercut. Il a failli y parvenir dans le sixième round et y est arrivé dans le suivant, mais Pulev qui revenait dans le combat est resté sur ses jambes. C'est en parvenant à les enchaîner que le champion olympique 2012 des lourds s'est offert la victoire.

Au neuvième round, Anthony Joshua a accéléré

A la neuvième reprise, il a obligé son adversaire à mettre un genou à terre avec trois uppercuts successifs. Dans la foulée, il a remporté le combat avec une droite qui a couché Pulev jusqu'à la fin du décompte de l'arbitre. Concentré sur son objectif, Anthony Joshua s'est offert la 22eme victoire par KO de sa carrière. Après ce succès sur un adversaire du top 10 mondial, il présente un bilan de 24 victoires pour une défaite, suffisant pour espérer croiser prochainement la route de Tyson Fury et tenter d'unifier les titres de la catégorie reine.