Lomachenko bat Campbell et conquiert un nouveau titre

Vasily Lomachenko a complété sa collection de ceintures, samedi, en remportant son combat contre l'Anglais Luke Campbell, qui évoluait à domicile à l'O2 Arena de Greenwich. L'Ukrainien s'est emparé de la ceinture WBC des poids légers après une victoire aux points sur décision unanime des juges (119-108, 119-108 et 118-109). Lomachenko, considéré comme le meilleur boxeur du monde dans sa catégorie, possède désormais les titres WBO, WBA et WBC. Il aura l'opportunité d'ajouter celui de l'IBF contre Richard Commey, le détenteur, où Teofimo Lopez, son challenger, une fois cette rencontre disputée en décembre prochain. A 31 ans, "The Matrix" compte 14 victoire en 15 combats professionnels et ne s'arrête plus de conquérir des ceintures à une vitesse sidérante.