Japon : Mayweather remporte un nouveau combat d'exhibition

Il reste invaincu. Ce dimanche, du côté de Tokyo au Japon, Floyd Mayweather a battu Mikuru Asakura, star locale de mixed martial arts (MMA), à l'occasion d'un nouveau combat d'exhibition. L'ancien champion du monde de boxe, titré à de multiples reprises durant l'ensemble de sa carrière, a validé sa victoire, sur un KO, à l'occasion du deuxième round. A ce moment-là, son adversaire du jour s'est retrouvé au tapis, suite à un direct du droit. Par conséquent, l'Américain reste invaincu. Mayweather, aujourd'hui âgé de 45 ans et qui a officiellement pris sa retraite lors de l'année 2017, a bouclé sa carrière chez les professionnels auréolé d'un total de 50 victoires en autant de combats disputés, avec un palmarès tout aussi riche. Toutefois, ce nouveau succès ne sera pas comptabilisé dans ce fameux total, dans la mesure où aucun juge n'était présent.

Un combat contre McGregor en 2023 ?

De son côté, Asakaru, aujourd'hui âgé de 30 ans et dont le bilan est de seize victoires pour également trois défaites, est aussi un youtubeur particulièrement populaire, dans la mesure où son nombre d'abonnés s'élève à plus de 2,7 millions. Sa prestation a semblé bien plus aboutie que par rapport au tout dernier combat d'exhibition effectué par Mayweather, déjà du côté du Japon. A cette époque, soit au mois de décembre 2018, le boxeur avait affronté le kickboxeur Tenshin Nasukawa, tout jeune à l'époque dans la mesure où il était âgé de seulement 20 ans. En seulement deux petites minutes de combat, ce dernier était allé pas moins de trois fois au tapis, durant un combat considéré, à l'époque, comme étant une véritable farce. Depuis la fin de sa carrière chez les professionnels, Mayweather enchaîne les combat d'exhibition. L'un de ses prochains pourrait le voir affronter la star irlandaise de MMA Conor McGregor, en 2023. En 2017, ce dernier avait perdu par KO technique, lors du tout dernier combat chez les professionnels de l'Américain.