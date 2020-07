France : Tony Yoka affrontera Johann Duhaupas le 25 septembre

8ème combat pro pour poursuivre #laconquete cette fois ci face à @JohannDuhaupas

Ce sera a Paris le 25 septembre, et sur @canalplus

Hâte de vous retrouver 🙏🏽🇫🇷👊🏽 pic.twitter.com/PZUkynWd7a

— Tony YOKA (@TonyYoka) July 29, 2020

Une soirée qui marque la rentrée d'Estelle Yoka-Mossely

Le retour sur le ring a sonné pour Tony Yoka, champion olympique et âgé aujourd'hui de 28 ans, pour un nouveau numéro de sa « Conquête ». En effet, le vendredi 25 septembre prochain, du côté de la région parisienne,. Leur confrontation aurait déjà dû intervenir le 7 décembre dernier du côté de l'AccorHotels Arena, mais finalement, Duhaupas n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec Jérôme Abiteboul, le promoteur de Yoka, par rapport au montant de la bourse. Il s'agira alors du huitième combat chez les professionnels pour Tony Yoka, alors qu'il n'avait plus combattu depuis le 28 septembre dernier. Pour le moment, son bilan est de sept victoires en autant de combats disputés, dont six intervenues avant la limite.A cette occasion, Yoka y disputera un combat international Poids Lourds en 12 rounds, ce qui sera alors une grande première pour lui, depuis son entrée dans le monde professionnel. Ce duel sera la principale attraction d'une grande soirée consacrée à la boxe. Ce soir-là, cinq autres combats internationaux sont ainsi également prévus., maman pour la deuxième fois depuis le 7 mai dernier, d'un deuxième garçon prénommé Magomed, et qui effectuera donc sa rentrée, Farrhad Saad ou bien encore le super-welter Souleymane Cissokho, pour ne citer qu'eux. Pour ce qui est du lieu, ce devrait être l'AccorHotels Arena ou bien, plus probablement, Paris La Défense Arena, antre habituel du club de rugby du Racing 92. Deux endroits pouvant, quoi qu'il arrive, permettre la distanciation physique. Mesure indispensable en cette période de pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.