Etats-Unis : Tyson annonce un combat contre Holyfield au mois de mai

Mike Tyson, aujourd'hui âgé de 54 ans, et Evander Holyfield vont bientôt se retrouver sur un ring ! C'est en tout cas ce que le premier nommé a assuré, ce mardi, durant un live sur Instagram du média Haute Living. A l'écouter, ce combat de boxe, un combat d'exhibition, est même prévu pour le mois de mai prochain et plus précisément le 29 : « Je veux juste que tout le monde sache que le combat entre Holyfield et moi est en route. Holyfield est un homme humble, un homme de Dieu, mais moi je suis l'élu. Et je vais gagner le 29 mai. »

Plus de 24 ans après, les deux hommes vont donc de nouveau en découdre. Une annonce qui aurait visiblement de quoi surprendre. En effet, il y a encore à peine 24 heures, Evander Holyfield, aujourd'hui âgé de 58 ans, et son camp déclaraient alors encore que les négociations n'avaient visiblement rien donné.

Cette annonce n'a pas été confirmée par le clan d'Holyfield



« Nous avons négocié avec bonne volonté pendant tout ce temps et il semble que nous ayons juste perdu notre temps », déclarait alors le gérant d'Holyfield, Kris Lawrence. A noter également que cette annonce de Tyson, ancien champion du monde, n'a pas été confirmée par le clan adverse, interrogé à ce sujet par le média TMZ. Les deux hommes se sont évidemment déjà rencontrés sur un ring, et ce à deux reprises. En 1997, à l'occasion d'un combat devenu depuis légendaire, Mike Tyson avait battu Evander Holyfield, mais avait écrit sa légende en mordant tout bonnement l'oreille de son adversaire d'un jour.

24 ans après, il semblerait donc qu'une revanche soit sur le point d'être organisée. A moins d'un ultime rebondissement. Il y a quatre mois de cela, Tyson avait effectué un premier retour sur un ring, contre Roy Jones Jr, déjà à l'occasion d'un combat d'exhibition, du côté de Los Angeles.