Décès George Floyd : Mayweather payera les funérailles

Le beau geste de Floyd pour... Floyd. Alors que les tensions sont toujours aussi vives aux Etats-Unis, et en particulier à Minneapolis, où George Floyd est décédé le 25 mai dernier au cours de son arrestation par le policier blanc Derek Chauvin, Floyd Mayweather se mobilise et met la main à la poche. La star de la boxe, via un ami commun, s'est en effet rapproché de la famille du défunt et leur a proposé de prendre les funérailles à sa charge. Une proposition acceptée par l'entourage de George Floyd. Le champion du monde dans cinq catégories différentes et légende de son sport restée invaincue pendant ses 50 combats en carrière financera donc les obsèques de l'ex-sportif et rappeur afro-américain de 46 ans asphyxié après que le policier en question (ce dernier a été inculpé pour homicide involontaire) a maintenu son genou appuyé sur son cou pendant huit minutes. « Il (Floyd Maywetaher) se mettra probablement en colère contre moi pour avoir dit ça, mais, oui, il va vraiment payer pour les funérailles », a déclaré sur ESPN le président de Mayweather Promotions Leonard Ellerbe.

Deux cérémonies hommage avant les funérailles





L'un des avocats de la famille de George Floyd a quant à lui précisé que, où Floyd a grandi. Le décès de cet Afro-Américain de 46 ans a embrasé le monde entier et entraîné de nombreuses manifestations et émeutes en tout genre un peu partout sur la planète pour que Floyd obtienne justice.comme le faisait régulièrement le quarterback des San Francisco 49ers Colin Kaepernick sous forme de protestation contre les violences policières, et en premier lieu des policiers blancs sur des hommes de couleur noire. A noter que ces funérailles payées par Mayweather seront précédées de deux autres cérémonies en mémoire de Floyd : la première à Minneapolis jeudi, la seconde, samedi en Caroline du Nord.