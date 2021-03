Carnet noir : « Marvelous » Hagler est décédé

Le monde de la boxe est en deuil. Marvin Hagler, légende des poids moyens, est décédé à l’âge de 66 ans, a annoncé sa femme. « Je suis désolée de vous annoncer une bien triste nouvelle. Aujourd'hui, malheureusement, mon mari bien-aimé Marvelous Marvin est décédé de façon inattendue à son domicile, ici dans le New Hampshire », a-t-elle écrit sur Facebook. Celui que l’on surnommait « Marvelous » a régné sur les poids moyens durant les années 1980, en détenant les ceintures WBA et WBC de 1980 à 1987 et IBF de 1983 à 1987. Né dans le New Jersey, il est passé professionnel en 1973, à 19 ans, après être devenu champion des Etats-Unis. Il a disputé 67 combats au total, pour un bilan de 62 victoires dont 52 avant la limite, 3 défaites et 2 matchs nuls.

Son bilan en championnat du monde est encore plus impressionnant : 13 victoires dont 12 avant la limite, 1 défaite et 1 nul. Il n'a connu sa première défaite qu'après 27 combats, contre Bobby Watts en 1976, puis il a signé ensuite une série de 37 combats sans défaite entre 1976 et 1986. Une période où il a notamment défié Roberto Duran (1983, victoire aux points) ou Thomas Hearns (1985, victoire par KO) dans des combats restés dans la légende de la boxe.

Le plus grand round de l’histoire de la boxe.

Une défaite contre Leonard et une retraite en Italie

« Marvin Hagler était l'un des plus grands boxeurs que Top Rank ait jamais promu. C'était un homme d'honneur et un homme de parole, et il agissait sur le ring avec une détermination sans pareille. C'était un véritable sportif et un véritable homme. Il me manquera énormément », a réagi son ancien promoteur Bob Arum dans un communiqué. En avril 1987, pour son dernier combat, il a été battu à Las Vegas par Sugar Ray Leonard, autre légende de la boxe qui l’avait défié et était sorti de quatre ans de retraite pour l'occasion. Père de cinq enfants, Marvin Hagler était parti vivre en Italie après sa carrière et avait même joué dans des films d’action comme Indio et Virtual Weapon.