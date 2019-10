Canelo vs Kovalev le 2 novembre sur beIN SPORTS

Nuit du 2 au 3 novembre MGM Las Vegas

Championnat WBO Mi-Lourds

Saul "Canelo" Alvarez (Mexique)-Sergey Kovalev (Russie)

Plus grande star de la boxe mondiale, le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez après avoir été champion du monde en Super-Welters, Moyens et Super-Moyens s'attaque à la catégorie des Mi-Lourds pour devenir quadruple champion du monde. A 29 ans, le boxeur de Guadalajara après 52 victoires (35 avant la limite) pour 1 défaite et 2 nuls se lance un grand défi pour son 14eme championnat du monde, lui qui a conservé sa couronne chez les Moyens en mai dernier, monte de 2 catégories pour affronter un boxeur plus grand de 10 centimètres, à l'allonge supérieure et redouté pour sa force de frappe. Si le Mexique est la seconde nation forte de l'histoire de la boxe mondiale après les États-Unis, c'est dans les petites catégories qu'elle domine.

Si le pays compte déjà un éphémère champion du monde chez les Mi-Lourds avec Julio Cesar Gonzalez en 2003, Canelo pourrait devenir le second au MGM de Las Vegas et aussi le 4eme Mexicain couronné dans 4 catégories. Mais à 36 ans, le Russe Sergey "Le Broyeur" Kovalev, 33 victoires (29 K.O.), 3 défaites et 1 nul est bien déterminé à conserver sa couronne WBO. 16eme championnat du monde pour le puncheur Russe qui a effectué la quasi-totalité de sa carrière en Amérique, ne disputant que 4 combats dans son pays. Alors exploit ou cruelle erreur de s'attaquer à Kovalev pour Canelo ? L'un des événements boxe de 2019 sera à suivre en exclusivité sur les antennes de beIN SPORTS comme les 14 derniers combats de l'idole mexicaine.



A suivre aussi lors de cette réunion de Las Vegas, l'espoir américain Ryan "Kingry" Garcia, 21 ans, 18 victoires dont 15 K.O. opposé au Philippin Romero Duno, 21 victoires (16 K.O.), 1 défaite et en ouverture de soirée, les débuts professionnels d'Evan Holyfield, le fils du légendaire Evander Holyfield.



Commentaires : Richard Sette et Zakaria Attou