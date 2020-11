Boxe - Yoka : « Une très grosse année 2021 se profile »

Du lourd pour Yoka en 2021 ?



Okkkkkk @JoeJoyceBoxing lets make the olympic rematch now. I know you want it. And I know everybody want it. 👀

— Tony YOKA (@TonyYoka) November 28, 2020

Touché, mais pas coulé. Victorieux vendredi soir à Nantes de Christian Hammer, Tony Yoka a tout de même vu une mauvaise nouvelle gâcher sa fin d'année. En effet, le Français a été victime d'une fracture du quatrième métacarpe droit, qui va l'obliger à alléger son programme. «Je ne parvenais plus à donner ma droite en ligne. Comme j'avais moins de douleur en crochet, j'ai dû adapter ma stratégie. Impossible de le tenir à distance, j'ai dû rester au près, accepter le combat en corps-à-corps. (...) J'ai fait mon combat, même privé de ma capacité à l'ajuster avec des coups puissants en ligne. À chaud, avec l'adrénaline, on relativise la douleur. Ça change une fois le combat terminé. Là, on a coupé mes bandes.», a expliqué le champion olympique en 2016, lors d'une interview à L'Equipe.Blessé, Yoka ne fera donc pas d'autres combats en 2020 et préfère se reposer avant une année importante pour lui. «Je pense pouvoir remettre les gants dans un mois, si tout va bien. Je suis content. Grâce à cette victoire, je grimpe à la 12eme place mondiale du classement Boxrec. Et j'ai de la chance car j'évite l'opération, j'ai une fracture sans déplacement osseux. (...) Je me sens très bien. Je n'étais pas mort de fatigue, j'ai contrôlé toute la fin du combat. Sans cette fracture, j'aurais essayé d'emballer le combat en donnant tout dans le 10eme round », a par la suite confié le Français, qui nourrit de grandes ambitions pour la suite. En effet, alors qu'il retournera aux Etats-Unis en janvier pour s'entraîner avec Virgil Hunter, son entraîneur américain,», a par ailleurs lancé Yoka, à l'attention du Britannique, sur les réseaux sociaux. Un combat contre « The Juggernaut », qui vient de battre Daniel Dubois, constituerait à n'en pas douter un premier très gros combat dans « La Conquête » du Français.