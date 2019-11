Boxe : Yoka doit patienter avant son prochain combat

L’année est peut-être terminée pour Tony Yoka. Alors qu’il devait affronter l’Allemand Christian Hammer le 7 décembre prochain, le boxeur français a appris ce lundi que son combat était reporté à une date ultérieure. La cause ? Son adversaire est touché à une épaule et le promoteur Jérôme Abiteboul a déclaré à Ouest France qu'il n’avait pas eu d’autre choix que de repousser la confrontation puisque Canal+ ne souhaitait pas d’un remplaçant plus faible. Aucune date n’a pour le moment été communiquée mais il semble bien que Yoka ne foulera plus les rings en 2019. Le lieu de ce combat n’a pas non plus été annoncé puisque l’AccorHotels Arena de Bercy a été jugée trop difficile à remplir par Abiteboul. Nantes reste une solution probable tout comme le Nord de la France mais ce sera sûrement pour 2020.