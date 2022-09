Boxe : Vers un retour sur le ring pour Pacquiao ?

The greatest wealth is health. Always stay in shape physically and mentally. pic.twitter.com/mp4vf5OUUs

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 5, 2022

Pacquiao face à un ancien sparring partner ?

Manny Pacquiao et le ring, l’histoire n’est peut-être pas terminée. En septembre dernier, quelques jours après le revers concédé à Las Vegas face à Yordenis Ugas dans un combat ayant pour enjeu le titre mondial WBA des poids welters, le boxeur philippin avait annoncé son départ à la retraite. Une annonce qui était alors intervenue dans la foulée de l’officialisation de sa candidature à la présidence des Philippines. Après n’avoir recueilli que 6,83% des voix, celui qui a déjà été membre de la chambre des représentants et qui détient depuis juin 2016 un siège de sénateur, envisage bel et bien un retour sur les rings en janvier prochain. En effet, alors qu’il a toujours écarté l’idée même de reprendre sa carrière professionnelle, Manny Pacquiao serait ouvert à l’idée de participer à combat exhibition qui serait organisé en Arabie Saoudite. « Nous allons tout juste commencer les discussions », a confié celui qui était surnommé « Pac-Man » dans des propos recueillis par l’AFP.Sacré champion du monde dans pas moins de six catégories différentes au fil de sa carrière débutée en 1998, dont une dernière ceinture chez les poids welters perdue en 2021, Manny Pacquiao pourrait affronter d’ici quelques mois un boxeur qui a longtemps été son partenaire d’entraînement, le Français Jaber Zayani. Si ce projet venait à être mené à bien, « Pac-Man » imiterait alors son ancien rival Floyd Mayweather, qui monnaye son image depuis plusieurs années lors de combats exhibitions face à Conor McGregor, Logan Paul ou encore le spécialiste japonais du kickboxing Tenshin Nasukawa, qui n’avait pas tenu plus de deux minutes. « Money » Mayweather va même sortir à nouveau de sa retraite afin de défier Mikuru Asakura, spécialiste japonais du MMA, d’ici la fin du mois de septembre. Au-delà de l’intérêt sportif, il ne fait guère de doute que l’aspect financier de l’événement a motivé la réflexion lancée par Manny Pacquiao concernant ce potentiel retour.