Boxe : Trois combats pour Tony Yoka en 2020

Deconfinement, j’espère vous annoncer tres rapidement les prochaines dates. Il y aura 3 combats cette année. 🙏🏽✊🏽 pic.twitter.com/5hN11GK73J

— Tony YOKA (@TonyYoka) May 30, 2020

Trois ans après être passé professionnel, Tony Yoka n'a disputé que sept combats.Il en a fait l'annonce sur son compte Twitter ce week-end. "Deconfinement, j’espère vous annoncer très rapidement les prochaines dates. Il y aura 3 combats cette année" a-t-il écrit. Les lieux, dates et adversaires restent à définir mais cette annonce prouve que Tony Yoka se prépare à repartir à toute vitesse sur son objectif mondial à travers La Conquête.Jusque-là, le parcours du champion olympique 2016 des lourds avait été perturbé. Mis sur la touche pendant un an pour manquements à la réglementation antidopage, le Parisien n'avait pas pu enchaîner durant l'hiver. A deux reprises, il a été privé d'adversaire.Le bilan du boxeur de 28 ans est de sept victoires dont six par K.-O. Il n'est pas impossible que ses prochaines apparitions aient lieu aux Etats-Unis. En mars, Tony Yoka aurait du combattre à New York. Depuis quelques mois, Bob Arum est son promoteur.