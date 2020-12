Boxe : Tony Yoka à la recherche d'un nouvel adversaire

Merci a tous pour vos messages et vos encouragements hier. Ca a été un combat dur face a un adversaire compliqué mais on en sort grandi. Malheureusement je ne pourrai pas boxé en décembre car j’ai une Fracture a la main. Donc on va prendre le temps de soigner tt ca 🙏🏽🇫🇷❤️ pic.twitter.com/cZGkBBd5f4