Boxe - Super-welters : Cissokho garde sa ceinture

On l’a fait !! Avec un 4 eme round de folie !! Merci pour tout !! La ceinture reste à la maison ! 🇫🇷 pic.twitter.com/C5qFoqXPHk

— Souleymane Cissokho (@Souleymane_C) March 6, 2022

Cissokho veut passer dans la catégorie inférieure

Souleymane Cissokho reste champion intercontinental WBA des super-welters ! Après avoir conquis la ceinture en mai dernier contre le Britannique Kieron Conway et l’avoir conservée en septembre face au Russe Ismail Iliev, le boxeur français de 30 ans défendait une nouvelle fois son titre ce samedi à San Diego en Californie, contre le Mexicain Roberto Valenzuela (22 ans, 21 victoires, 3 défaites). Et il s’est imposé aux points, remportant ainsi sa quinzième victoire chez les professionnels (pour aucune défaite), la sixième sur décision des juges. Au terme des dix rounds, les trois juges l’ont désigné vainqueur, sur le score respectif de 100-90, 99-91, 99-91.Cissokho a bien réagi ensuite et a notamment visé la pommette gauche du Mexicain, entaillée et tuméfiée, sans forcément chercher le KO. Une tactique qui s'est avérée payante.Grâce à cette victoire, le boxeur français va entrer dans le Top 10 de la WBA dans la catégorie et peut donc prétendre à disputer un championnat du monde. Pourtant, il a décidé d’aller combattre dans la catégorie inférieure, les welters (63-66kg), car il estime que l’horizon est bouché chez les super-welters (66-69kg). « Je vais aller sous les 147 (livres), en espérant combattre dès le mois de juin. (…)», a déclaré le natif de Dakar à l’AFP et au site de la Fédération française de boxe. A ce jour, la catégorie des welters est dominée par le Cubain Yordenis Ugas (champion du monde WBA) et les Américains Errol Spence Jr (WBC et IBF) et Terence Crawford (WBO), alors que le Russe David Avanesyan est champion d’Europe depuis trois ans.