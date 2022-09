Boxe - Super-moyens : Alvarez domine Golovkin et remporte la trilogie

Alvarez attend Bivol, Golovkin pas encore retraité

La trilogie aura mis cinq ans à se disputer, mais cette fois c’est sûr, Canelo Alvarez a définitivement pris le dessus sur Gennady Golovkin. Le Mexicain de 32 ans et le Kazakh de 40 ans s’affrontaient ce samedi pour la troisième fois, à Las Vegas, et c’est le plus jeune des deux boxeurs qui s’est imposé, et qui conserve ainsi ses titres WBA, WBC, WBO et IBF des super-moyens.Selon les spécialistes, il aurait pourtant dû être déclaré perdant de ces deux combats…Quatre ans plus tard, les deux hommes se sont donc retrouvés, toujours à Las Vegas, et Alvarez l’a de nouveau emporté aux points (116-112, 115-113, 115-113), et a conservé ses ceintures (il avait entretemps remporté le titre WBO contre Billy Saunders et le titre IBF contre Caleb Plant l’année dernière). «. J’ai tout donné. J’ai besoin de me faire opérer de la main gauche. Il faut que je me repose avant d’affronter Dmitry Bivol (qui l’a battu en mai, dans la catégorie des mi-lourds dont il est le champion WBA, ndlr). C’est très important pour mon héritage, pour ma fierté, pour ma famille et mon pays. Je le battrai. » Quant à Golovkin, il n'a pas l'intention de ranger ses gants de boxe malgré cette défaite : "Absolument, je vais continuer. J’ai toujours ce feu qui brûle en moi. J’ai la passion de la boxe. N’oubliez pas que j’ai trois ceintures en poids moyens (IBF, IBO, WBA). Je me sens bien. Je n'ai pris aucun coup sérieux. Je sens la force et la puissance en moi. Bien sûr, si l'occasion se présente, je chercherai à revenir sur le ring. » Ses adversaires sont prévenus.