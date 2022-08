Boxe - Poids Lourds : Usyk domine encore Joshua

Un coup sous la ceinture de la part de Joshua



Oleksandr Usyk fights back the tears as he takes a split-decision win over Anthony Joshua. 🇺🇦 pic.twitter.com/qlbFYGq8oE

Usyk a remis ça. Un an après la perte de ses titres WBA-WBO-IBF des lourds à Londres, sur décision unanime des juges, Anthony Joshua (32 ans, 1,98m, 110,900 kg, 24 victoires dont 22 avant la limite, 2 défaites) s'est de nouveau incliné face à son bourreau, Oleksandr Usyk (35 ans, 1,91m, 100,500 kg, 20 victoires dont 13 avant la limite, 0 défaite) cette nuit à Djeddah en Arabie Saoudite. Si le Britannique a beaucoup mieux boxé que lors du premier combat, l'Ukrainien, dont la préparation avait été tardive en raison de l'invasion russe, a surclassé son adversaire par décision de deux juges contre un (115-113, 116-112, 113-115) pour conserver ses titres. Malgré trois ans de plus et une dizaine de kilos d'écart, Usyk a fait parler sa mobilité et son adresse des deux mains tout au long du combat face à son imposant adversaire. D'entrée de jeu, le champion en titre plaçait quelques coups bien sentis malgré une tactique offensive de Joshua. Ce dernier a longtemps cherché à le contrer mais l'Ukrainien, avec vitesse et rapidité, enchaînait jusqu'à trouver le point d'ouverture de la garde du Britannique lors de la quatrième reprise.Au fur et à mesure du combat, les deux hommes ont lâché leurs coups. Anthony Joshua en a même envoyé un sous la ceinture nécessitant l'intervention de l'arbitre et une pause d'une vingtaine de secondes pour le malheureux. Pour ce geste, l'ancien détenteur des titres WBA-WBO-IBF, n'a pas été sanctionné. Lors de la huitième reprise, le Britannique cherchait à faire plier son adversaire avec de grands crochets mais Usyk répliquait immédiatement. Ce n'est que lors du neuvième round que Joshua prenait la pleine mesure de son adversaire qui, pour la première fois, baissait pavillon. Toutefois, dès la reprise suivante, l'Ukrainien remettait le couvert avec force et panache jusqu'au terme du combat. Anthony Joshua, dont le comportement sur le ring a été très moyen, a perdu le pari qu'il s'était fixé lors de l'annonce de la revanche, puisqu'il est tombé sur un Usyk des grands soirs. Le champion WBO-WBA-IBF aurait même pu clore le combat plus tôt s'il n'avait pas affiché un léger déficit de puissance.