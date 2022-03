Boxe : Poids légers (F) : Estelle Mossely conserve son titre mondial

1⃣💪 𝑹𝑶𝑼𝑵𝑫 𝟏



Et maintenant, Katie Taylor ?

Pour la première fois de l’histoire, c’est un combat féminin qui était le « main event » d’une réunion de boxe au Moyen-Orient ! A Dubaï, la Française Estelle Mossely affrontait l’Argentine Yanina del Carmen Lescano pour défendre sa ceinture IBO des légers. Et elle y est parvenue !, remportant ainsi la dixième victoire de sa carrière et infligeant à son adversaire une deuxième défaite. C'est la troisième fois que la native de Créteil parvient conserver son titre mondial. Estelle Mossely (29 ans), comme les points l'indiquent, a globalement dominé ce combat, même si elle n'a pas pu l'emporter avant la limite face son adversaire de 26 ans. La Française a commencé à prendre l'avantage physiquement à partir du quatrième round (sur dix), et malgré quelques tentatives, l'Argentine n'a jamais réussi à lui faire mal.Après un an et treize jours sans combattre, la championne IBO reprend donc le fil de sa carrière avec un nouveau succès.Puis elle devrait combattre chez les professionnels à nouveau cet été, et en France d’ici la fin de l’année, selon L'Equipe. Son adversaire rêvée : la championne du monde WBA-WBC-WBO-IBF irlandaise de 35 ans Katie Taylor. "J’aimerais d’ici un an faire cette opposition avec Katie Taylor avant de basculer totalement sur le schéma olympique pour les Jeux de Paris. On amorce bien les choses. J’espère que ça se passera bien vendredi pour ensuite essayer de taper plus fort par la suite. Et commencer à se positionner sur des pays où la boxe est présente comme l’Angleterre ou les Etats-Unis pour amener cette unification des ceintures", expliquait la boxeuse à C News jeudi. Cette victoire contre Lescano n'est que le début du chemin...