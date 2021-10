Boxe - Lourds : Joshua active sa clause pour une revanche contre Usyk

Vers une revanche Anthony Joshua - Oleksandr Usyk ? Ce serait visiblement le désir du premier nommé. Dans la catégorie des poids lourds, le boxeur anglais a activé sa clause en ce sens, afin de pouvoir prendre sa revanche, à l'occasion d'un tout nouveau combat, contre ce même Ukrainien. Cette information a été annoncée par Eddie Hearn, qui n'est autre que le promoteur d'Anthony Joshua. Lors de son tout dernier duel contre Usyk, qui s'était alors déroulé pas plus tard que le 26 septembre dernier, Joshua s'était alors incliné, perdant ainsi également l'ensemble de ses très nombreuses ceintures, à savoir celles en WBA, IBF mais également WBO. Ce jour-là, le boxeur anglais avait alors déjà évoqué la possibilité d'une revanche, contre ce même adversaire, afin donc de pouvoir récupérer ses précieux biens.

L'unification du titre mondial des poids lourds contre Fury ensuite ?

Des paroles qui ont donc été suivies d'effet, avec cette fameuse activation de clause, effectuée pas plus tard que ce samedi. Cette nouvelle rencontre pourrait se tenir en 2022, et plus précisément lors du mois de mars prochain. En perdant ainsi contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, le Britannique Anthony Joshua avait donc ainsi forcément et également hypothéqué toutes ses chances de pouvoir ensuite affronter son compatriote, à savoir Tyson Fury. Ce samedi, ce dernier a d'ailleurs conservé sa ceinture WBC, dans cette même catégorie des poids lourds, en disposant, pour la deuxième fois consécutive, de l'Américain Deontay Wilder. De son côté, s'il parvenait à ainsi reprendre l'intégralité de ses propres ceintures, à savoir celles en WBA, IBF mais également WBO, alors Anthony Joshua pourrait ainsi affronter ensuite son compatriote, pour l'unification du titre mondial, dans cette prestigieuse catégorie des poids lourds en boxe.