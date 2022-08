Boxe : Le retour de Tyson Fury se précise !

Tyson Fury ne sera pas resté loin du ring très longtemps. A l’issue de sa victoire face à Dillian Whyte en avril dernier à Wembley, le « Gypsy King » a affirmé que sa carrière professionnelle était arrivée à son terme après 32 victoires et un nul en 33 combats. Toutefois, déjà à l’époque, peu de monde croyait le boxeur de 33 ans… et ils ont eu raison ! S’il s’était dit prêt à affronter son compatriote Anthony Joshua sans toucher la moindre somme d’argent, Tyson Fury a récemment affirmé au travers des réseaux sociaux son intention de revenir sur le ring pour affronter Derek Chisora, qui reste sur une victoire le 9 juillet dernier face à Kubrat Pulev pour la ceinture intercontinentale WBA. Un duel qui serait le troisième entre les deux boxeurs, après les succès du « Gypsy King » en 2011 et 2014, et qui pourrait avoir lieu avant la fin de l’année au cœur du Principality Stadium de Cardiff.

Arum espère un combat Fury-Usyk

Toutefois, le promoteur de Tyson Fury ne serait pas du même avis que son protégé. « Tyson contre Chisora ? Soyons sérieux ! », a récemment confié l’influent Bob Arum, qui ne cache pas sa préférence pour un combat événement face à Oleksandr Usyk. Or, l’Ukrainien doit retrouver Anthony Joshua le 20 août prochain à Djeddah pour la revanche du combat remporté le 25 septembre dernier au Tottenham Hotspur Stadium de Londres par le natif de Simferopol. « J'espère qu'Usyk va gagner, parce qu'il veut affronter Tyson. Ce combat pourrait avoir lieu en décembre ou en début d'année prochaine, a affirmé Bob Arum. Usyk est plus talentueux et rapide que Joshua. Mais Joshua n'est pas battu d'avance. Il a sa chance. « Si un tel blockbuster entre deux des plus grands talents de la catégorie des poids lourds devait être organisé, il permettrait d’établir de manière certaine la hiérarchie.