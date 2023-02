Boxe : le rappeur Drake encore maudit, une folle somme perdue par ce dernier suite à la défaite de Jake Paul

Le rappeur canadien Drake semble décidément être maudit concernant les paris sportifs. Tandis que celui qui fait partie des artistes les plus streamés de l'histoire de la musique aime parier sur différents sports, il ne manque jamais de dévoiler les sommes mises en jeu. Deux semaines après avoir parié sur la victoire des Kansas City Chiefs au Super Bowl face aux Philadephia Eagles et avoir misé 700 000 dollars, Drake vient de retomber dans ses travers. Car ce week-end, il avait parié concernant le combat entre le Youtubeur Jake Paul et l'influenceur-boxeur Tommy Fury, demi-frère de Tyson. Sauf que Drake a parié ... 400 000 dollars sur Jake Paul et que ce dernier a perdu.

Drake maudit ?

Ce combat avait lieu en Arabie Saoudite et Drake avait décidé de miser gros sur Paul. Mais ce dernier a été défait pour la première fois en sept combats chez les professionnels. Il avait remporté les six premiers, dont quatre par KO. Le rappeur canadien pouvait espérer tripler sa mise en cas de succès de Jake Paul sauf que ce dernier a perdu sur décision partagée. "Merde ! C'est de la faute de Drake. Drake, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça ", a d'abord lancé sur le ton de la rigolade Jake Paul en conférence de presse, avant de se reprendre et d'ajouter : "Non, c'est de ma faute. Désolé Drake, j'aurais cette victoire lors de la revanche." Les deux combattants avaient ainsi prévu une revanche dans leurs contrats et il y aurait donc un deuxième combat entre Jake Paul et Tommy Fury. Cette fois-ci, pas sûr que Drake place un pari, lui qui a souvent perdu dans ce domaine et qui a la réputation d'être maudit lorsqu'il se met à parier.