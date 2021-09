Boxe - Joshua/« Je veux me remettre au travail, m’améliorer »

Joshua : "J'ai déjà regardé le combat et je me suis dit "J'aurais pu faire mieux""

Même s’il a perdu samedi à Londres devant 60 000 spectateurs ses trois ceintures de champion du monde IBF, WBA et Super-WBO des poids lourds face à Oleksandr Usyk, Anthony Joshua n’était pas forcément abattu en conférence de presse. Diminué par une blessure à l’œil (il pourrait souffrir d’une fracture de l’orbite, selon son promoteur), le boxeur anglais de bientôt 32 ans voulait rester positif. « Je ne pouvais plus voir à partir du neuvième round, mon œil était fermé. Je ne peux pas revenir en arrière et bouder, c’est une perte de temps. Ce fut une bonne expérience parce que dans l'adversité, vous devez juste apprendre à vous contrôler, rester au courant des choses, alors que je ne pouvais rien voir, c'est la première fois que cela se produit dans un combat.Je ne vais pas rentrer à la maison et pleurer à ce sujet, parce que c'est la guerre. C'est un long processus. Ce n'est pas juste un combat et puis c’est fini."Le champion olympique 2012 veut désormais se remettre au travail, avant de tenter de prendre sa revanche sur le boxeur ukrainien, une clause de « rematch » étant inclue dans le contrat. « Quand je suis rentré aux vestiaires, dans le tunnel, je me suis juste dit : "Je suis prêt à retourner à l’entraînement, je suis prêt à faire ce travail". Je veux me remettre au travail, m’améliorer, pour que quand je combats ces bons gars qui sont blessés, je puisse capitaliser sur cette opportunité. Je n'ai jamais tendance à regarder l'adversaire.. Je vais juste me regarder et corriger mes erreurs. Je retourne voir comment je peux m'améliorer. Tout de suite, j'ai déjà regardé le combat et je me suis dit "J'aurais pu faire mieux"" A lui de le prouver lors de la revanche.