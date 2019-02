Boxe : Castano veut se faire un nom outre-Atlantique

Bien connu des Français après ses victoires contre Michel Soro et Cédric Vitu, l’Argentin Brian Castano défend sa ceinture mondiale à New York. Après 15 victoires (dont 11 par K.O.), l’occasion est belle pour Castano de se faire un nom outre-Atlantique.

Face à lui, l’un des boxeurs les plus techniques du circuit. Erislandy Lara, originaire de Cuba, a été champion du Monde chez les amateurs avant de faire défection. Installé à Houston et maintenant citoyen américain ; Lara (25 victoires dont 14 K.O. pour 3 défaites et 2 nuls) à 35 ans va disputer son 10ème championnat du Monde et sort d’une défaite lors d’une réunification contre l’Américain Jarrett Hurd à l’occasion d’un des meilleurs combats de 2018.

Durant la même soirée, le poids lourds cubain Luis Ortiz, alias « Le Véritable King Kong » aura l’occasion de démontrer que malgré ses 39 ans, il reste l’un des boxeurs les plus spectaculaires en activité. Ortiz qui l’an passé a ébranlé le champion WBC des lourds Deontay Wilder avant de céder dans les derniers rounds. Ortiz (30 victoires dont 26 K.O. pour 1 défaite) affrontera l’Allemand Christian Hammer.

Aux commentaires: Richard Sette et Zakaria Attou