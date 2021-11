Tony Yoka pourrait tenir son prochain adversaire. En effet, le boxeur français pourrait bien combattre contre le Congolais Martin Bakole. Ce dernier aurait, dans tous les cas, été contacté en ce sens et aurait même déjà accepté cette fameuse proposition, afin qu'un duel sur le ring, entre les deux hommes, puisse être mis en place. Ce combat pourrait être même intervenir assez rapidement, et ce même plus précisément le 10 décembre prochain, du côté de Paris. Il s'agirait du retour aux affaires du Tricolore. Toujours est-il que la mise en place de ce combat a été révélée par le Britannique Billy Nelson, qui n'est autre que l'entraîneur du Congolais Martin Bakole. Ce dernier attendrait désormais la confirmation que ce duel aura bien lieu.

Bakole a déjà 17 victoires à son actif

De son côté, dans des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe, via son site internet officiel, Jérôme Abiteboul, qui n'est autre que le promoteur du boxeur français Tony Yoka, n'a pas voulu confirmer cette information, tout en déclarant notamment, à ce sujet : « Je ne peux rien annoncer pour le moment, car rien n'est fait. Nous avons plusieurs options. » Martin Bakole, qui mesure 1,98 mètres et qui est aujourd'hui âgé de 28 ans, est le numéro 14 WBC et 15 WBA ainsi que IBF. Résident du côté d'Airdrie, qui se situe au sein de l'Écosse, le Congolais est passé professionnel à l'occasion de l'année 2014. Pour ce qui est de son bilan à ce jour, il est ainsi d'un total de 17 victoires dont treize avant la limite. Pour également une seule petite défaite, consécutive à l'arrêt, au moment du dixième round, de ce fameux combat, en raison d'une blessure contractée au niveau de l'une de ses épaules. Un combat qui s'était déroulé contre l'Américain Michael Hunter, au mois d'octobre 2018, du côté de Londres au Royaume-Uni.