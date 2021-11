Les Bleues quittent Prague la tête basse. Alors que le revers subi par Alizé Cornet face à Anastasia Pavlyuchenkova a mis un terme aux espoirs de défense par l’équipe de France du titre acquis en 2019, les Tricolores avaient l’opportunité de conclure cette première phase finale Billie Jean King Cup sur une bonne note lors du double. Mais, pour la paire composée par Alizé Cornet et Clara Burl, le calice aura été bu jusqu’à la lie.

Pourtant, face au duo Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova, les Bleues avaient démarré très fort avec le break dès le premier jeu ensuite confirmé avec autorité. Toutefois, à partir de là, les Russes ont très nettement haussé le ton. Plus inquiétée sur leur service, ces dernières ont pu enchaîner six jeux consécutifs, dont un dernier remporté blanc sur le service des Françaises, pour prendre l’avantage.

Prague n’était vraiment par Perth pour les Bleues



Un ascendant que Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova n’étaient pas décidées à abandonner. En effet, les Russes ont entamé la deuxième manche par un jeu blanc au service puis un break pour ensuite mener trois jeux à un. A l’orgueil, Clara Burel et Alizé Cornet ont tenu leur engagement pour revenir à trois jeux à un. Mais les deux représentantes de la Russie ont repris leur marche en avant dans la foulée.

Après un nouveau jeu de service remporté blanc, elles sont allées chercher sans grande difficulté l’engagement des Tricolores pour mener cinq jeux à un et servir pour le match. Une seule occasion aura été la bonne pour les Russes qui n’ont eu besoin que de trois quarts d’heure pour s’imposer (6-2, 6-1 en 45 minutes). La Russie termine cette phase de groupes à la première place du Groupe A et se qualifie pour le dernier carré, avec le premier du Groupe C qui sera son adversaire ce vendredi en demi-finales.





BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)



PHASE DE GROUPES



Groupe A

1- Russie : 2 victoires, 0 défaite, 5 matchs gagnés, 1 match perdu >>> QUALIFIEE

2- Canada : 1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus

3- France : 0 victoire, 2 défaites, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus



Mercredi 3 novembre 2021

FRANCE - RUSSIE : 1-2

Burel (FRA) bat Alexandrova (RUS) : 3-6, 6-4, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS) bat Cornet (FRA) : 5-7, 6-4, 6-2

Kasatkina / Kudermetova (RUS) bat Burel / Cornet (FRA) : 6-2, 6-1