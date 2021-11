Si les quatre Françaises du Top 100 (Cornet, Mladenovic, Garcia, Ferro) ont vécu une saison 2021 très décevante, ce n’est pas le cas de la petite jeune qui monte, Clara Burel, déjà 77eme mondiale à 20 ans, et c’est elle que le capitaine Julien Benneteau a décidé de titulariser pour le match capital contre Ekaterina Alexandrova en Billie Jean King Cup. La France, tenante du titre, doit absolument battre la Russie 3-0 si elle veut rallier le dernier carré, et la championne du monde juniors 2018 (retardée ensuite dans sa progression par une opération du poignet) a magnifiquement remporté son premier match dans la compétition, en s’offrant la 32eme mondiale en trois sets et 1h58 de jeu : 3-6, 6-4, 6-3.





Burel s'impose sur sa sixième balle de match



Face à une Russe pas en très grande forme au service (10 doubles-fautes, 26 balles de break à défendre au total), la jeune Bretonne n’a pas réussi à imposer son jeu dans la première manche, où elle s’est retrouvée menée 4-1, puis s’est fait breaker à chaque fois qu’elle était parvenue à reprendre le service adverse (6-3). Mais dans le deuxième, Burel a été la première à prendre les devants, en menant 3-1, avant qu’Alexandrova ne revienne à 3-3. Les deux joueuses se sont encore breakées et débreakées tour à tour, mais à 5-4, la Française a réussi à tenir sa mise en jeu et a conclu sur sa cinquième balle de set. Tout s’est donc joué dans la troisième manche, où Burel a signé un départ canon en menant 4-0, mais elle a perdu un break d’avance (4-2), puis a été débreakée alors qu’elle servait pour le match (5-3). Cependant, sur le jeu de service de la Russe, la Française a fini par s’imposer sur sa sixième balle de match ! La France est donc toujours en vie. A Alizé Cornet de rapporter désormais un deuxième point, contre Anastasia Pavlyuchenkova, la n°12 mondiale, qu'elle n'a plus battue depuis quatre ans.



BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)



PHASE DE GROUPES



Groupe A

1- Russie : 1 victoire, 0 défaite, 3 matchs gagnés, 1 match perdu

2- Canada : 1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 3 matchs perdus

3- France : 0 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus



Mercredi 3 novembre 2021

FRANCE - RUSSIE : 1-0

Burel (FRA) bat Alexandrova (RUS) : 3-6, 6-4, 6-3

Cornet (FRA) - Pavlyuchenkova (RUS)

Burel / Cornet (FRA) - Kasatkina / Kudermetova (RUS)