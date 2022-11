Garcia : « Essayer d'apporter toute mon énergie positive »

Deuxième Française de l'histoire à remporter le Masters après Amélie Mauresmo en 2005, Caroline Garcia aurait naturellement préféré avoir un peu de temps pour souffler, profiter du plus beau titre de sa carrière et le célébrer aux côtés de ses proches. Cela sera pour plus tard. Le trophée à peine soulevé sur le court central de Fort Worth (Texas) après sa victoire en finale contre Aryna Sabalenka,la Lyonnaise et nouvelle héroïne du tennis français n'a eu d'autre choix que de plier bagages et de se rendre au plus vite au Portel, où les Bleues et la numéro 4 mondiale, arrivée mercredi, joueront ce week-end leur avenir en première division de la Billie Jean King face aux Pays-Bas lors d'un barrage capital appelé à se disputer dans un Chaudron chauffé à blanc. Garcia y est pour beaucoup. Car si les supporters français se sont arraché les billets pour être sûrs d'être présents dans les tribunes dès vendredi, c'est avant tout pour voir la nouvelle star tricolore en vrai. Garcia elle-même a conscience de l'attente qu'elle véhiculera automatiquement après son exploit du week-end dernier. La native de Saint-Germain-en-Laye se sait attendue et c'est pour cette raison notamment qu'elle a aisément accepté de mettre l'après-Masters entre parenthèses pour le moment afin de faire profiter les Bleues de son élan et de tenter de les emporter dans son énergie du moment.

"Bien sûr que non, ce n'est pas digéré"

"J'ai vraiment hâte que le week-end commence c'est un week-end super important pour nous et je vais essayer d'apporter toute l'énergie positive que j'ai de cette victoire", avoue la leader de l'équipe, qui aura tout le temps de faire la fête et de profiter plus tard. Au même titre qu'elle n'a pas le temps de se laisser porter par l'euphorie, tant tout s'est accéléré pour elle depuis son triomphe texan. "Je n'ai pas le temps. Mais avec le tennis, on a quand même l'habitude de devoir digérer les choses assez vite. Cette rencontre, c'est la dernière de la saison, donc j'aurai le temps d'y revenir et de m'y replonger. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'engouement et d'énergie par rapport à ça, j'espère que ça pourra nous apporter encore plus de soutien sur le court." La tête uniquement à ce barrage face aux Néerlandaises et à rien d'autre. Le jeu en vaut la chandelle. "Ce n'est pas digéré, c'est forcément encore super récent, ce n'était que lundi soir, les choses se sont très vite enchaînées et aujourd'hui, je suis avec l'équipe de France, donc ce n'est pas le moment de penser à ce qu'il s'est passé lundi. C'est une superbe expérience de pouvoir rejouer avec l'équipe de France en France." Et comme Garcia est programmée dès vendredi en simple, place très vite à la récupération.