BJK Cup / Parry : « Un rêve qui devient réalité »

Depuis son arrivée dans le Nord, Diane Parry (20 ans) avait bien le sentiment que quelque chose de très particulier se passait pour elle qui n'a découvert que tout récemment le plus haut niveau comme le circuit WTA. Il faut dire que Julien Benneteau avait décidé pour la première fois de retenir en équipe de France la révélation française du dernier Roland-Garros alors qu'un barrage pour ne pas descendre en deuxième division attend les Bleues ce week-end face aux Pays-Bas en Billie Jean King Cup dans le Chaudron du Portel. Une première convocation déjà en tout point exceptionnelle pour la jeune Boulonnaise. Mais que dire de ce moment où celle qui avait éjecté d'entrée en mai dernier Porte d'Auteuil la tenante du titre Barbora Krejcikova a enfilé la veste officielle. Un instant presque suspendu qui lui a fait saisir, cette fois vraiment réellement, ce qu'elle était en train de vivre. Et le rêve s'est du même coup mué en réalité pour une Parry qui avait eu le plaisir et le privilège un peu plus tôt durant le rassemblement de féliciter l'héroïne Caroline Garcia, tout juste arrivée et encore auréolée de son sacre au Masters. "C'est forcément une petite fierté de voir son nom inscrit sur la veste avec le numéro. Ca change des vestes, même que l'on peut avoir avec l'équipe de France plus jeune. C'est vraiment un rêve qui devient réalité", avouait la 76eme mondiale, sur un nuage depuis qu'elle a rejoint au Portel la bande à Julien Benneteau, Alizé Cornet en tête.

Parry : "On peut s'appuyer sur Alizé"

"C'est une très belle semaine, et une très belle expérience en tout cas pour moi. On a vraiment un beau groupe, donc ce n'est que du plaisir. En plus, la salle est top. On n'attend qu'une chose maintenant, c'est de la voir remplie. Et les terrains sont comme on l'imaginait : assez rapides avec de bonnes balles, donc les sensations sont plutôt bonnes." La nouvelle venue, à l'instar de Chloé Paquet, compte d'ailleurs sur son capitaine comme sur Cornet pour faire que cette expérience soit une réussite totale. "On parle pas mal entre nous, ils sont tous là pour nous apporter toute l'expérience qu'ils ont. En tout cas, Julien (Benneteau, le capitaine de cette équipe de Billie Jean King Cup) en Coupe Davis et en Fed Cup en tant que capitaine, et Alizé (Cornet), pareil. C'est vrai qu'elle en a joué beaucoup des rencontres, donc elle a beaucoup d'expérience, et on peut s'appuyer sur elle si on a des questions." A peine débarquée, Diane Parry rêve assurément d'aider l'équipe de France à se maintenir parmi l'élite. Ne serait-ce que pour revivre ce type d'aventures qu'elle n'imaginait pas forcément vivre un jour.