Cornet parfois en difficulté mais toujours gagnante

TENNIS - BILLIE JEAN KING CUP / BARRAGES

FRANCE - PAYS-BAS : 1-0

Alizé Cornet n’a pas manqué le rendez-vous ! Sept mois après le revers concédé face à l’Italie lors des qualifications de la Billie Jean King Cup, les Bleues ont parfaitement entamé le duel face aux Pays-Bas dans le cadre des barrages. Sur le court installé au cœur du Chaudron, au Portel, la Niçoise n’a quasiment rien laissé à une volontaire Lesley Pattinama Kerkhove. Une rencontre que la Tricolore a démarré tambour battant. Ne laissant que deux points à la Néerlandaise sur les trois premiers jeux, Alizé Cornet a immédiatement fait le break. Si la Néerlandaise a tout essayé pour bousculer la 36eme mondiale, cette dernière n’a été en mesure de la mettre en difficulté sur son service qu’à une seule reprise, sans toutefois faire mieux qu’obtenir une égalité. Sans forcer son talent, Alizé Cornet est allée conclure cette première manche à sens unique sur l’engagement de son adversaire et à la première balle de set. Le tout alors que le chronomètre affichait à peine une demi-heure de jeu.Un break tardif qui a permis à la Tricolore d’entamer la deuxième manche au service. Dos au mur, Lesley Pattinama Kerkhove a tout donné pour faire reculer son adversaire dès les premiers points mais la 207eme mondiale n’a jamais été jusqu’à obtenir une balle de break. Ce qu’Alizé Cornet est parvenue à faire dès le premier engagement de la Néerlandaise, conservant au passage un ratio parfait sur les opportunités de prendre le service de son adversaire. Un jeu blanc lui a alors permis de confirmer ce break pour mener trois jeux à rien. C’est alors que Lesley Pattinama Kerkhove a senti plus précisément le match lui échapper. Très vite menée sur son service, elle l’a concédé une nouvelle fois dès qu’Alizé Cornet a eu l’occasion de lui prendre. Tentant le tout pour le tout, elle a ensuite remporté les deux premiers points sur le service de la Française, faisant passer un frisson dans le Chaudron. Néanmoins, la 36eme mondiale a répliqué de manière immédiate, remportant quatre échanges de suite pour conforter son ascendant. Servant alors pour rester dans le match, Lesley Pattinama Kerkhove a cédé pour la cinquième fois son engagement et le match (6-2, 6-0 en 58 minutes). Diane Parry va ainsi avoir l’opportunité de faire le break face à Suzan Lamens, en remplacement de Caroline Garcia.Les 11 et 12 novembre 2022, au Portelbat Lesley Pattinama Kerkhove (PBS) : 6-2, 6-0Diane Parry (FRA) - Suzan Lamens (PBS)Caroline Garcia (FRA) - Lesley Pattinama Kerkhove (PBS)Alizé Cornet (FRA) - Suzan Lamens (PBS)Alizé Cornet/Caroline Garcia (FRA) - Demi Schuurs/Lexie Stevens (PBS)