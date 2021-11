BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

FINALE

Samedi 6 novembre 2021

DEMI-FINALES

Vendredi 5 novembre 2021

PHASE DE GROUPES

Groupe A

France : 0 victoire, 2 défaites, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus

FRANCE

Ferro (FRA)

Cornet (FRA)

Burel / Cornet (FRA)

Burel (FRA)

Cornet (FRA)

Burel / Cornet (FRA)

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)- SUISSE : 2-0bat Teichmann (SUI) : 6-2, 6-4bat Bencic (SUI) : 3-6, 6-3, 6-4- ETATS-UNIS : 2-1bat Stephens (USA) : 1-6, 6-4, 6-3bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-7 (9), 7-6 (2), 6-2battent Rogers / Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-3AUSTRALIE -: 0-2bat Sanders (AUS) : 6-0, 6-3bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-2Canada : 1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus: 1-2bat: 4-6, 6-4, 6-4bat Marino (CAN) : 6-4, 7-6 (5)battent: 6-3, 7-6 (6)- CANADA : 3-0bat Zhao (CAN) : 6-3, 6-1bat Marino (CAN) : 6-4, 4-6, 6-2battent Dabrowski / Marino (CAN) : 6-3, 6-1: 1-2bat Alexandrova (RUS) : 3-6, 6-4, 6-3bat: 5-7, 6-4, 6-2bat: 6-2, 6-1Belgique : 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdusBiélorussie : 0 victoire, 2 défaites, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdusBIELORUSSIE -: 1-2bat Shymanovich (BIE) : 6-2, 6-2bat Sasnovich (BIE) : 6-2, 4-6, 6-2battent Flipkens / Mertens (BEL) : 6-4, 6-3- BELGIQUE : 2-1bat Minnen (BEL) : 6-4, 1-6, 6-4bat Mertens (BEL) : 3-6, 7-6 (5), 6-0battent Perez / Sanders (AUS) : 6-2, 6-4- BIELORUSSIE : 2-1bat Hatouka (BIE) : 6-3, 6-3bat Sasnovich (BIE) : 4-6, 6-2, 6-3battent Gadecki / Perez (AUS) : 6-4, 6-4Slovaquie : 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdusEspagne : 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdus- SLOVAQUIE : 2-1bat Suarez-Navarro (ESP) : 6-2, 3-6, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 3-6, 6-2battent Kuzmova (SLQ) / Mihalikova (SLQ) : 4-6, 6-2, 10-7ETATS-UNIS -: 1-2bat Rogers (USA) : 6-4, 6-4bat Schmiedlova (SLQ) : 6-3, 6-2battent Dolehide / Vandeweghe (USA) : 2-6, 7-6 (5), 12-10- ESPAGNE : 2-1bat Parrizas Diaz (ESP) : 6-4, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-1, 6-0battent Dolehide / Vandeweghe (USA) : 6-3, 6-4République tchèque : 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs gagnés, 3 matchs perdusAllemagne : 0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus- ALLEMAGNE : 2-1bat Petkovic (ALL) : 6-1, 6-3bat Krejcikova (RTC) : 6-7 (5), 6-0, 6-4battent Friedsam (ALL) / Niemeier (ALL) : 6-4, 6-7 (2), 10-8ALLEMAGNE -: 0-3bat Petkovic (ALL) : 6-4, 7-5bat Kerber (ALL) : 5-7, 6-2, 6-2battent Friedsam / Schunk (ALL) : 6-1, 6-2Pas avant 17h00REPUBLIQUE TCHEQUE -: 1-2bat Golubic (SUI) : 6-4, 6-2bat Krejcikova (RTC) : 7-6 (2), 6-4battent Hradecka / Siniakova (RTC) : 6-3, 6-3Chaque rencontre se compose de deux simples et d’un double. Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales.