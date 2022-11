Billie Jean King Cup : La Suisse remporte le titre aux dépens de l'Australie

🇨🇭 🏆 SWITZERLAND ARE WORLD CHAMPIONS 🏆 🇨🇭#BJKCupFinals pic.twitter.com/DvZRbh7YiE

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 13, 2022

Bencic a plié la finale

La Suisse tient enfin son premier titre en Billie Jean King Cup. Un an après le revers concédé en finale à Prague face à la Russie, Jil Teichmann et Belinda Bencic n’ont pas tremblé au moment d’affronter l’Australie sur le court de l’Emirates Arena de Glasgow. En ouverture de cette finale, la 35eme mondiale a dû en découdre avec Storm Sanders. Avec le break dès le quatrième jeu, Jil Teichmann a très tôt fait la course en tête mais n’a pas su corser l’addition, manquant deux balles de double break dans le sixième jeu. Ce qui a été sans conséquences, la Suissesse concluant le set à la deuxième occasion sur son service. La deuxième manche a débuté par une série de quatre jeux de service perdus avant un statu quo. Toutefois, Storm Sanders a su saisir sa chance de prendre le service de Jil Teichmann pour égaliser à une manche partout. La réplique de la 35eme mondiale a été immédiate avec le break dès le premier jeu du dernier set, auquel la 237eme au classement WTA a répliqué pour égaliser à deux jeux partout. La Suissesse a alors haussé à nouveau le ton pour prendre à nouveau le service de son adversaire. Jil Teichmann a finalement conclu la rencontre sur le service de Storm Sanders à sa première balle de match (6-3, 4-6, 6-3 en 2h27’).Une victoire qui a donc offert l’opportunité à Belinda Bencic de conclure cette finale face à Ajla Tomljanovic. La 12eme joueuse mondiale n’a pas perdu de temps lors de son duel contre l’Australienne. La Suissesse a frappé la première en breakant son adversaire dès le troisième jeu mais la 33eme mondiale a immédiatement répliqué, sans toutefois savoir qu’elle venait de remporter son dernier jeu dans cette première manche. En effet, Belinda Bencic a immédiatement repris l’ascendant puis a creusé l’écart au terme d’un jeu accroché et à la cinquième balle de break. Menant alors cinq jeux à deux, la Suissesse n’a eu besoin que d’une balle de set pour rapprocher un peu plus la Suisse du titre. Une deuxième manche qui a été une simple formalité. Après avoir manqué une balle de break d’entrée puis avoir vu Ajla Tomljanovic tenir son service, la 12eme joueuse mondiale n’a plus rien laissé à l’Australienne. Convertissant ses trois balles de break mais en sauvant également une dans le sixième jeu, Belinda Bencic a remporté six jeux consécutivement pour sceller de manière autoritaire ce match et cette finale (6-2, 6-1 en 1h18’). Après l’échec de Martina Hingis et Patty Schnyder face à l’Espagne en 1998 puis la défaite de l’an passé, la Suisse remporte son premier titre en Billie Jean King Cup.