Billie Jean King Cup : Garcia alignée contre les Pays-Bas

Une formalité pour les Bleues ?

Caroline Garcia sur sa lancée ! Quatre jours après son triomphe au Masters WTA à Fort Worth dans le Texas, la n°4 mondiale sera bien titulaire avec l'équipe de France de Billie Jean King Cup pour le barrage contre les Pays-Bas au Portel. La Lyonnaise a confirmé à son capitaine Julien Benneteau qu'elle était en forme, malgré le décalage horaire, les nombreux matchs disputés la semaine passée et les incroyables émotions par lesquelles elle est passée, et elle jouera donc le deuxième simple vendredi. C'est à Alizé Cornet que reviendra l'honneur d'ouvrir cette rencontre face aux Néerlandaises, que les Bleues doivent absolument remporter pour rester dans le groupe mondial. La Niçoise de 32 ans, 36eme mondiale, sera opposée pour la première fois de sa carrière à Lesley Pattinama Kerkhove (31 ans, 207eme).Le lendemain, sauf changement de dernière minute, c'est Garcia qui affrontera Pattinama Kerkhove (aucune confrontation passée) puis, si besoin, Cornet sera opposée à Lamens (aucune confrontation passée).Si le score est de 2-2, ce qui semble hautement improbable au vu de la différence entre les deux équipes sur le papier, Cornet et Garcia seront associées en double pour défier Lexie Stevens (23 ans, 424eme en double) et Demi Schuurs (29 ans), la seule joueuse en mesure d'inquiéter les Bleues, elle qui vient de disputer les demi-finales du Masters de double avec l'Américaine Desirae Krawczyk.Elles devraient toutefois avoir leur chance si cette confrontation est bouclée en trois ou quatre matchs. Rappelons que le gagnant de ce barrage aura le droit de participer aux qualifications en vue de la phase finale, au printemps prochain.