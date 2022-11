Billie Jean King Cup : Forfait de dernière minute pour Garcia

Après demande de consultation du médecin neutre par la joueuse, le juge-arbitre autorise le capitaine Julien Benneteau à ne pas aligner Caroline Garcia pour la première journée de la rencontre France - Pays-Bas, comptant pour les play-offs de la @BJKCup.

Garcia cède sa place à Parry

Les Bleues commencent par un coup dur. A quelques minutes du premier simple de la rencontre des barrages de la Billie Jean King Cup entre la France et les Pays-Bas, Julien Benneteau a dû revoir ses plans. Quatre jours après sa victoire lors de la finale du Masters WTA face à Aryna Sabalenka, Caroline Garcia devait être le fer de lance de l’équipe de France sur le chemin d’une possible participation à la phase finale de l’ancienne Fed Cup en 2023. En effet, celle qui est désormais quatrième au classement WTA après une fin de saison en boulet de canon devait affronter ce vendredi au Portel Suzan Lamens dans la foulée du duel entre Alizé Cornet et Lesley Pattinama Kerkhove. Toutefois, les organisateurs de la Billie Jean King Cup ont confirmé par l’intermédiaire d’un communiqué le forfait de Caroline Garcia pour le premier jour de compétition.« Après demande de consultation du médecin neutre par la joueuse, le juge-arbitre autorise le capitaine Julien Benneteau à ne pas aligner Caroline Garcia pour la première journée de la rencontre France - Pays-Bas, comptant pour les play-offs de la Billie Jean King Cup », a confirmé la Fédération Française de tennis (FFT), qui a également confirmé le nom de la joueuse qui remplacera la Lyonnaise à l’occasion du deuxième simple disputé ce vendredi. « C'est Diane Parry qui affrontera Suzan Lamens, pour le deuxième match de la journée », est-il précisé. Un forfait de dernière minute qui intervient alors que Caroline Garcia semblait prête pour jouer dès ce vendredi à la suite d’une séance d’entraînement programmée dans la matinée. Aucune justification à cette absence n’a été donnée par le capitaine de l’équipe de France Julien Benneteau, qui va ainsi devoir composer sans sa carte maitresse au moins pour cette première journée.