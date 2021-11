Billie Jean King Cup (Demi-finales) : La Suisse prend la main face à l'Australie

BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

DEMI-FINALES

La Suisse prend l’avantage face à l’Australie. Alors que la Russie a empoché le premier billet pour la finale de la Billie Jean King Cup, Jil Teichmann a rapproché un peu plus la sélection helvétique d’une deuxième finale après celle perdue en 1998 face à la République tchèque. Une rencontre que la 39eme mondiale a pris très au sérieux avec une première manche à sens unique face à Storm Sanders. L’Australienne, en six jeux disputés, n’a pu marquer que trois points. Avec trois breaks et trois jeux blancs consécutifs pour conclure le premier set, Jil Teichmann a pris un ascendant très solide sur la 131eme mondiale et l’a confirmé d’entrée de deuxième manche avec le break pour mener trois jeux à rien malgré une balle de débreak écartée. A l’orgueil, Storm Sanders a effacé de break de retard pour revenir à trois jeux partout. Néanmoins, la Suissesse a repris l’avantage pour mener cinq jeux à trois et servir pour le match. L’Australienne a tenté de retarder l’échéance et a eu deux opportunités d’effacer ce break de retard. Jil Teichmann était d’un autre avis et, après être revenue à hauteur, a conclu à sa première balle de match (6-0, 6-3 en 1h05’).Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)AUSTRALIE - SUISSE : 0-1bat Sanders (AUS) : 6-0, 6-3Tomljanovic (AUS) - Bencic (SUI)Perez / Sanders (AUS) - Golubic / Voegele (SUI)