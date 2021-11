BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

DEMI-FINALES

La Suisse va bien disputer sa deuxième finale en Billie Jean King Cup, ex-Fed Cup, à l’O2 Arena de Prague. Opposée à Ajla Tomljanovic dans le duel des numéros 1, Belinda Bencic a mis fin au suspense avec une victoire en deux manches. La 17eme mondiale a parfaitement lancé le match avec un break blanc d’entrée pour mener trois jeux à rien. Toutefois, l’Australienne a su répliquer et effacer son jeu de service de retard avant de céder une deuxième fois. Belinda Bencic a alors serré le jeu pour conclure le premier set de manière autoritaire, sur un nouveau jeu blanc. La Suissesse a tapé du poing sur la table dès le premier jeu de la deuxième manche en prenant à nouveau le service d’Ajla Tomljanovic. Cette dernière n’a pas eu l’occasion de mettre Belinda Bencic sous pression, la 17eme mondiale tenant solidement son service avant d’aller chercher un deuxième break. Sur un jeu blanc, la numéro 1 suisse a pu mener cinq jeux à deux et servir pour le match. Sans trembler et à sa première occasion, elle a mis fin au suspense (6-3, 6-2 en 1h10’) et permet à la Suisse de rejoindre la Russie en finale.La Suisse prend l’avantage face à l’Australie. Alors que la Russie a empoché le premier billet pour la finale de la Billie Jean King Cup, Jil Teichmann a rapproché un peu plus la sélection helvétique d’une deuxième finale après celle perdue en 1998 face à la République tchèque. Une rencontre que la 39eme mondiale a pris très au sérieux avec une première manche à sens unique face à Storm Sanders. L’Australienne, en six jeux disputés, n’a pu marquer que trois points. Avec trois breaks et trois jeux blancs consécutifs pour conclure le premier set, Jil Teichmann a pris un ascendant très solide sur la 131eme mondiale et l’a confirmé d’entrée de deuxième manche avec le break pour mener trois jeux à rien malgré une balle de débreak écartée. A l’orgueil, Storm Sanders a effacé de break de retard pour revenir à trois jeux partout. Néanmoins, la Suissesse a repris l’avantage pour mener cinq jeux à trois et servir pour le match. L’Australienne a tenté de retarder l’échéance et a eu deux opportunités d’effacer ce break de retard. Jil Teichmann était d’un autre avis et, après être revenue à hauteur, a conclu à sa première balle de match (6-0, 6-3 en 1h05’).Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)AUSTRALIE -: 0-2bat Sanders (AUS) : 6-0, 6-3bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-2