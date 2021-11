Billie Jean King Cup : Cornet s'incline contre Pavlyuchenkova, la France éliminée

Rendez-vous en février pour les qualifications...



BILLIE JEAN KING CUP / PHASE FINALE 2021

PHASE DE GROUPES

Groupe A

France : 0 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 3 matchs perdus

FRANCE

Burel (FRA)

Cornet (FRA)

Burel / Cornet (FRA)

La France sera donc restée tenante du titre de la Fed Cup (désormais Billie Jean King Cup) pendant près de deux ans, mais pas plus... Les filles de Julien Benneteau ont officiellement lâché leur trophée ce mercredi après-midi dans les tribunes quasi-vides de l'O2 Arena de Prague, au terme d'un match de poules contre la Russie, comme le veut la nouvelle formule. Les Françaises, battues lundi par le Canada, devaient absolument battre la Russie 3-0 et Clara Burel avait fait un tiers du chemin en battant Ekaterina Alexandrova dans le premier match, mais Alizé Cornet n'a malheureusement pas pu en faire de même.Dans une rencontre marquée par dix breaks, Cornet s'est montrée solide dans le premier set, en parvenant à breaker la Russe au meilleur moment, à 6-5, alors que cette dernière était déjà revenue de 2-4 à 4-4 un peu plus tôt. Mais Pavlyuchenkova a tenu son rang dans la deuxième manche, en menant rapidement 4-1. Cornet a réussi à remonter un break de retard, mais pas deux, et a vu son adversaire égaliser à un set partout, malgré trois balles de 5-5. Scénario quasi-identique dans la troisième manche, où la Russe a mené 3-0, puis Cornet est revenue à 1-3, mais elle a de nouveau perdu son service à 4-2, et le match un peu plus tard.Les Bleues joueront donc les qualifications en février prochain, dans le format "Fed Cup", avec match à domicile ou à l'extérieur. A moins que la FFT ne parvienne à décrocher une invitation directe pour la phase finale du mois d'avril...Du 1er au 6 novembre 2021 à l’O2 Arena de Prague (République tchèque)Canada : 1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 3 matchs perdus- RUSSIE : 1-1bat Alexandrova (RUS) : 3-6, 6-4, 6-3bat: 5-7, 6-4, 6-2- Kasatkina / Kudermetova (RUS)