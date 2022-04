Billie Jean King Cup : Benneteau est confiant

La Billie Jean King Cup se rapproche. A partir de ce vendredi, la France défie l'Italie, du côté du Tennis Club d'Alghero, pour gagner ensuite sa place pour les phases finales de la prestigieuse compétition de tennis. Capitaine de cette équipe de France féminine, Julien Benneteau a dû composer avec de nombreuses blessures, pour composer son équipe. Caroline Garcia, Clara Burel ou bien encore Diane Parry, touchée à un pied, manqueront ainsi notamment à l'appel. Par conséquent, Benneteau a fait confiance à Alizé Cornet, Kristina Mladenovic, Océane Dodin, de retour chez les Bleues pour la toute première fois depuis l'année 2016, mais également Harmony Tan, appelée pour la toute première fois depuis le début de sa carrière.

"On s'adapte"

Ce mardi, sur le site internet officiel de la Fédération française de tennis (FFT), Julien Benneteau est ainsi notamment revenu sur sa composition d'équipe : "J'ai d'abord dû enregistrer le forfait de Caroline Garcia. Puis il y a eu la blessure de Clara Burel la semaine dernière, sur un tournoi au Portugal. En arrivant ici en Italie, j'avais quatre joueuses qui étaient Alizé, Kristina, Océane et Diane Parry, mais je n'avais pas annoncé de changement officiel concernant Diane. Malheureusement, la blessure de Diane au pied a ressurgi un peu avec le passage sur surface en dur. Elle ne pouvait pas tenir sa place. J'ai donc appelé Harmony Tan qui fait officiellement partie de l'équipe aujourd'hui. C'est le "jeu". J'ai coutume de demander à mes joueuses de faire preuve de beaucoup d'adaptation sous le maillot France. C'est pareil pour moi en tant que capitaine et pour mon staff. On s'adapte. Mais je sais qu'avec ces quatre joueuses-là, on peut aller gagner la rencontre."