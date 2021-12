Benneteau et Grosjean reconduits à la tête des équipes de France jusqu’en 2024

Trois ans de plus pour Julien Benneteau et Sébastien Grosjean ! En ce jeudi de grandes annonces pour la Fédération française de tennis, avec notamment l’arrivée d’Amélie Mauresmo en tant que directrice du tournoi de Roland-Garros, la FFT, via son président Gilles Moretton, a confirmé que Julien Benneteau et Sébastien Grosjean resteraient respectivement capitaine de Billie Jean King Cup et de Coupe Davis jusqu’à la fin de l’année 2024. En poste depuis 2019, Julien Benneteau (40 ans fin décembre) a tout connu avec ses joueuses : une victoire finale extraordinaire en Australie en 2019 avec la formule « classique », un report en 2020, et une élimination dès la phase de poules en 2021 avec la nouvelle formule. « C’est un honneur de pouvoir continuer en tant que capitaine de la Billie Jean King Cup. Je remercie chaleureusement la FFT et son président Gilles Moretton de leur confiance. Avec l’ensemble du staff et les joueuses nous allons tout faire pour reconquérir le titre remporté en 2019. Notre implication sera sans faille pour également préparer et être performants lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 », s’est réjoui l’ancien n°25 mondial. Le prochain rendez-vous pour Julien Benneteau et ses filles sera le week-end du 15-16 avril 2022, avec un déplacement en Italie, où il faudra l’emporter pour disputer la phase finale à l’automne.

Objectifs médailles en 2024

Sébastien Grosjean (43 ans) a lui aussi pris les commandes de l’équipe de France en 2019, et les résultats n’ont pas été brillants. Dans cette formule avec phase finale à l’automne, les Bleus ont été éliminés d’entrée et n’ont pas vu les quarts ni en 2019 ni en 2021 (l’édition 2020 a été reportée). « Je suis très honoré d’avoir été reconduit en tant que capitaine de Coupe Davis et à la perspective de conduire l’équipe de France olympique masculine. Je souhaite remercier Gilles Moretton, Nicolas Escudé et les joueurs pour leur confiance. Ils savent qu’ils peuvent compter sur mon implication totale à leurs côtés, au service du tennis français pour les années à venir », a commenté de son côté l’ancien n°4 mondial.A long terme, la mission de Benneteau et Grosjean sera surtout de faire gagner des médailles olympiques lors des JO de Paris en 2024. La France reste sur des JO de Rio en 2016 et de Tokyo en 2021 sans le moindre podium.