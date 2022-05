Betclic Elite

L'Asvel a signé un huitième succès consécutif dans le championnat de France, le 23e de la saison pour huit défaites, un bilan identique aux Metropolitans 92, vainqueurs de Nanterre vendredi après prolongation, qui conservent la tête du classement grâce à ses deux victoires sur Villeurbanne en cours de saison. La lutte pour la première place à l'issue de la saison régulière se poursuit ainsi, alors qu'il reste trois journées à disputer, et que le troisième membre du trio, Monaco (22 victoires pour 8 défaites), n'a pas eu de match de championnat ce week-end, et a pu préparer son match 5 en quarts de finale de l'Euroligue à l'Olympiakos. L'Asvel a encore trois matches jusqu'à la fin de la saison régulière, à Gravelines, contre Cholet et à Limoges, et a déjà assuré sa place dans les play-offs.