Monaco a remporté après prolongation (95-82) dans la salle du Boulogne-Levallois de Victor Wembanyama (27 pts) le choc au sommet de l'Elite de basket, qui a tenu toutes ses promesses, dimanche lors de la 12e journée. La Roca Team (11 victoires pour deux défaites), déjà victorieuse après le temps réglementaire jeudi sur le parquet du Real Madrid en Euroligue (95-94), conforte sa place de leader devant les Metropolitans 92 (9/3 comme Dijon et Cholet), qui ont laissé passer leur chance à la fin du temps réglementaire.

Ils encaissent leur deuxième revers de rang après celui subi à Roanne mardi (102-77). L'équipe de Vincent Collet a en effet eu dans la dernière minute deux fois l'occasion de l'emporter, mais le meneur portoricain Tremond Waters n'a réussi qu'un seul de ses deux lancers francs (76-76) avant de manquer, derrière l'arc, le tir de la victoire à trois secondes de la sirène.

En prolongation, qu'elle a largement remportée (19-6), Monaco, privée de son meneur Jordan Loyd qui s'est cassé le nez face au Real, a fait parler la profondeur de son banc et son talent. Notamment celui d'Elie Okobo, auteur du tir primé qui a définitivement assommé Boulogne-Levallois (91-79 à 1 min 20 sec de la fin). L'arrière international (28 pts) avait déjà été décisif dans le retour de son équipe, qui a connu du retard à l'allumage (13-26 à la fin du 1er quart-temps). Avant d'égaliser à 1 min 57 sec de la fin par un tir primé d'Okobo (73-73), justement.

32 d'évaluation pour Wembanyama

Wembanyama termine lui avec 27 points (11/20), 11 rebonds et trois interceptions pour une évaluation totale de 32. Le jeune prodige de 18 ans et 2,21 m a fait honneur à son trophée de meilleur joueur du mois de novembre, reçu juste avant le match, dont il a donné le ton, fer de lance de l'excellent premier quart-temps de son équipe. A l'issue duquel il avait inscrit déjà 10 points, dont ce délicieux panier après avoir travaillé son défenseur et effectué un petit pas arrière (6e, 15-7).

"Wemby" a été mieux contenu dans le deuxième quart-temps, notamment par les prises à deux de Yoann Makoundou et John Brown qui l'ont poussé à jouer un peu plus loin du panier, où il a connu plus de déchet (2/6 au tir). Dans le dernier quart-temps, c'est lui qui a inscrit le premier panier des Mets 92, alors que l'ASM était revenue à une longueur (63-62). Avant d'inscrire un "dunk" rageur faisant se lever le public pour donner quatre points d'avance à son équipe (71-67, 37e), qui n'a cependant (comme lui) pas tenu le rythme dans la prolongation.