Monaco ne gamberge pas. Sortant d’une défaite sur le parquet de Dijon le week-end dernier, la « Roca Team » n’a pas laissé passer l’occasion de renouer avec la victoire. Sur son parquet de la Salle Gaston-Médecin, le club de la Principauté a pris le meilleur sur Pau-Lacq-Orthez. Si les Béarnais ont frappé les premiers, les coéquipiers de Paris Lee (20 points) ont immédiatement pris le contrôle des opérations pour prendre une avance de dix points avant la conclusion du premier quart-temps. Si l’Elan Béarnais a réagi, c’est toutefois sans inverser la tendance. L’avance de six points prise au terme des dix premières minutes de la rencontre n’a pas connu de croissance durant les dix minutes menant à la pause. Grâce notamment à Brandon Jefferson (19 points, 6 passes), Pau-Lacq-Orthez a su rester à flots et revenir à quatre unités au moment de regagner les vestiaires.

👊 La #RocaTeam est sérieuse et s’impose 🆚 @EBPLO 🔥 Les Roca Boys sont maintenant tournés vers les play-offs d’@EuroLeague 👀 pic.twitter.com/ixp4l4VYTK

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 17, 2022





Monaco a maîtrisé

Sans doute mécontent de la prestation de son équipe, Sasa Obradovic a serré les boulons à la pause et ça s’est très vite senti. Grâce à un 8-0 en début de troisième quart-temps, la « Roca Team » a repris une marge supérieure à dix points. L’Elan Béarnais s’est accroché mais n’a pu faire mieux que revenir à sept unités. Si Monaco a mené au score sans discontinuer, les coéquipiers de Danilo Andjusic (17 points) n’ont jamais été totalement à l’abri. Les Palois ont poussé, sont restés l’essentiel du temps sous la barre des dix points de retard mais sans parvenir à faire ce pas de plus pour contester la domination monégasque. L’ASM signe une 21eme victoire cette saison (85-76) et rejoint Boulogne-Levallois, battu ce samedi à Strasbourg, au sommet de la hiérarchie. Avant les deux premiers matchs des quarts de finale d’Euroligue face à l’Olympiacos, la « Roca Team » fait le plein de confiance. Pau-Lacq-Orthez, après la défaite dans le Classique, enchaîne un deuxième revers de suite et se retrouve distancé par Limoges et Strasbourg.



BASKET - BETCLIC ELITE / 29EME JOURNEE

Vendredi 15 avril 2022

Le Portel - Dijon : 78-91

Fos-sur-Mer - Gravelines-Dunkerque : 76-84



Samedi 16 avril 2022

Strasbourg - Boulogne-Levallois : 87-81

Bourg-en-Bresse - Cholet : 86-100

ASVEL - Paris : 107-82

Nanterre - Le Mans : 88-98

Orléans - Roanne : 98-84



Dimanche 17 avril 2022

Monaco - Pau-Lacq-Orthez : 85-76



Dimanche 24 avril 2022

18h00 : Limoges - Châlons-Reims