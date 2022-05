Betclic Elite

Les basketteurs de Villeurbanne, doubles champions de France en titre, ont bouclé la saison régulière d'Elite à la première place au classement à l'issue de la 34e et dernière journée, et bénéficiera de l'avantage du terrain pour l'ensemble des play-offs. Mardi soir sur le parquet de Limoges, les joueurs de TJ Parker ont signé un onzième succès de rang en Elite, en allant s'imposer à Beaublanc 79 à 70, titillés toutefois pendant plus d'une demi-heure de jeu. Ce 26e succès de la saison régulière (pour huit revers), assure à l'Asvel la première place, devant Monaco et Boulogne-Levallois tous deux battus lors de la dernière journée, à Cholet (92-85) et à domicile contre Paris (81-65).